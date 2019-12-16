2019-12-16T14:24:10+03:00
В мире

В Совфеде рассказали, как перегнать Америку

Владимир Джабаров прокомментировал попадание России в рейтинг самых могущественных стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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Россия не ставит перед собой цели соперничать с Америкой, однако если страна повысит уровень экономики, то это укрепит ее позиции. Так прокомментировал новость о том, что Россия заняла второе место после США в рейтинге самых могущественных стран мира, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Нет такой задачи [обогнать США]. Есть задача повысить объем и уровень нашей экономики. С точки зрения обороноспособности у нас все нормально, а вот поднимать экономику необходимо. Этой задаче посвящены все нацпроекты, которые реализуются сейчас в России», - цитирует сенатора ИА НСН.

Напомним, ранее стало известно, что Россия попала в рейтинг самых могущественных стран мира. Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, участие в международных альянсах и ряд других показателей. В результате, рейтинг возглавила Америка, Россия расположилась на второй строчке, а тройку лидеров замкнул Китай, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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