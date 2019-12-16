В Эстонии извинились за слова главы МИД, назвавшего премьера Финляндии кухаркой

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-16T15:33:34+03:00

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения за слова министра внутренних дел страны Марта Хельме, который назвал премьер-министра Финляндии Санне Марин «кухаркой» и «продавцом».

«Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме (…) Президент Финляндии передал по ее просьбе извинения премьер-министру Санне Марин и правительству», - сообщает глава канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

В воскресенье, 15 декабря, глава эстонского МИД заявил, что в разговоре о финском премьере хочет напомнить «слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром». По его словам, в Финляндии «продавщица поднялась до премьер-министра».

Лидер крупнейшей оппозиционной Реформистской партии Эстонии Кая Каллас заявил, что оппозиция страны выдвинет вотум недоверия главе ведомства.

В своем ответном сообщении глава финского правительства отметила, что очень гордиться своей страной, где «кассир магазина может стать премьер-министром». «Без рабочего класса Финляндия не выживет», - сказала она.

Напомним, 34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. Как рассказывал сайт kp.ru, в её биографии много любопытного, так воспитали две мамы в однополой семье, она пришла в политику 13 лет назад и сделала стремительную карьеру на муниципальном и региональном уровнях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749634" frameborder="0"></iframe> Санна Марин - самый молодой премьер-министр в мире.34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. В её биографии много любопытного. Например, у политика две мамы - её воспитали в однополой семье

ИСТОЧНИК KP.RU