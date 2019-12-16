2019-12-16T15:50:14+03:00
Общество

Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года

Сквоцова сообщила, что бесплатными лекарствами будут обеспечены люди, перенесшие инфаркты и инсульты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарстваГлава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пациенты, которые перенесли острые инфаркты, сосудистые нарушения, инсульты, операции на сердце с 2020 года будут бесплатно получать лекарства. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах», - рассказала министр.

Глава Минздрава сообщила, что бесплатные лекарства пациенты смогут получать в течение двух лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, идею о выделении бесплатных лекарств пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями Скворцова озвучила в сентябре эфире новостного агентства МИА «Россия сегодня» и напомнила, что смертность от инфарктов и инсультов в России на первом месте среди причин смертей из-за болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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