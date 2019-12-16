Захарова сравнила запрет на въезд российским журналистам в Киев с советским фильмом

16 Дек. 23:06 2019-12-16T23:11:52+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд в Киев для российских журналистов. Ранее в Париже в рамках «нормандского саммита» украинский президент Владимир Зеленский пригласил в страну журналистов из России. Он сказал, что в Киеве готовы показать, как живут украинцы, однако, не стал отвечать на вопрос, как им попасть в страну – представителей СМИ разворачивают в аэропорту. После этого «приглашения» уже трех российских журналистов отправили обратно, запретив въезд в Украину.

- Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», - написала Мария Захарова в фейсбуке.

Сайт kp.ru писал, что украинский телеведущий заявил, что в стране не "должно остаться русскоязычных детей". Он объяснил - "одноязычные дети должны исчезнуть как вид", одобрив при этом, что в Украине будет дети, которые знают два или три языка.

ИСТОЧНИК KP.RU