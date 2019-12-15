2019-12-15T12:32:23+03:00
Политика

Украинский ведущий заявил, что в незалежной "должны исчезнуть русскоязычные дети"

Остап Дроздов считает, что в стране не должно быть ни одного ребенка, который бы не знал украинского языка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинский телеведущий: на Украине должен исчезнуть вид «одноязычных русскоязычных»Украинский телеведущий: на Украине должен исчезнуть вид «одноязычных русскоязычных»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине все должны знать украинский язык, поэтому русскоязычные дети должны «исчезнуть как вид»: такое заявление сделал украинский телеведущий Остап Дроздов.

«С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными – могут быть. А вот одноязычные русскоязычные – должны исчезнуть как вид», - заявил ведущий в соцсетях

Дроздов предложил людям такого «вида» уехать в страну, где им позволят быть «одноязычными русскоязычными». В пример он привел Россию.

По словам ведущего, вся система украинского образования в начальной и средней школах должна быть направлена на то, чтобы в незалежной не было ни одного ребенка, не знающего украинский язык.

Напомним, как писал сайт kp.ru, раннее Венгрия предложила России объединиться для защиты языковых меньшинств на Украине, поскольку после вступления в силу закона о языке и об образовании национальные меньшинства незалежной лишены права обучаться на родном языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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