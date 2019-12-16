В МИД России отреагировали на доклад ООН о задержанных украинцах

16 Дек. 23:24 2019-12-16T23:35:12+03:00

В дипломатическом ведомстве призвали опираться на официальные источники при составлении докладов

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В российском МИД ответили на заявления ООН о задержанных украинцах. Доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В российском министерстве напомнили, что третьи страны при составлении доклада не должны быть рассмотрены:

- Республика Крым и город Севастополь находятся на территории России. Таким образом, включать оценку ситуации в регионе в доклад по Украине неправомерно, -сообщили в ведомстве.

Правда, в докладе есть и пункты, с которыми в российском МИД согласны. Например, в ведомстве "разделяют озабоченность" относительно грубых нарушений властей Украины в вопросе прав человека. В докладе приводят примеры "внесудебных казней, произвольных задержаний и пыток".

- На Украине не соблюдаются права на честное судебное разбирательство при рассмотрении дел, имеющих отношение к вооруженному конфликту. Вместе с тем ущемляются свободы собрания и выражения мнения,- приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Сказано в докладе также о нападениях на журналистов в Украине, а также об отсутствии подвижек в расследовании дел об убийствах в Одессе и на Майдане.

Прокомментировали в МИД обвинения в адрес ФСБ, якобы имели место быть случаи жестокого обращения с украинцами. В ведомстве назвали заявления "голословными" и попросили использовать для составления докладов официальную информацию.

Представителей СМИ из России в Киев не пускают даже после "приглашения" президента Украины Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU