В МИД России отреагировали на доклад ООН о задержанных украинцах
В российском МИД ответили на заявления ООН о задержанных украинцах. Доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В российском министерстве напомнили, что третьи страны при составлении доклада не должны быть рассмотрены:
- Республика Крым и город Севастополь находятся на территории России. Таким образом, включать оценку ситуации в регионе в доклад по Украине неправомерно, -сообщили в ведомстве.
Правда, в докладе есть и пункты, с которыми в российском МИД согласны. Например, в ведомстве "разделяют озабоченность" относительно грубых нарушений властей Украины в вопросе прав человека. В докладе приводят примеры "внесудебных казней, произвольных задержаний и пыток".
- На Украине не соблюдаются права на честное судебное разбирательство при рассмотрении дел, имеющих отношение к вооруженному конфликту. Вместе с тем ущемляются свободы собрания и выражения мнения,- приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Сказано в докладе также о нападениях на журналистов в Украине, а также об отсутствии подвижек в расследовании дел об убийствах в Одессе и на Майдане.
Прокомментировали в МИД обвинения в адрес ФСБ, якобы имели место быть случаи жестокого обращения с украинцами. В ведомстве назвали заявления "голословными" и попросили использовать для составления докладов официальную информацию.
Представителей СМИ из России в Киев не пускают даже после "приглашения" президента Украины Владимира Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU