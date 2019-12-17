СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-17T16:46:46+03:00

Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых Фото: Иван ВИСЛОВ

В Минздраве Таджикистана уточняется, что препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения Таджикистана сообщили, что партия с метадоном, которую ранее задержали в аэропорту Внуково, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане.

Уточняется, что данный препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

- Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане, - рассказал замруководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.

Он также подчеркнул, что письмо с просьбой о закупке препарата было подготовлено Глобальному Фонду. Ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них, по словам Шарипова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей. Известно, что наркотические вещества поступили из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU