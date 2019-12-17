2019-12-17T10:17:53+03:00
Происшествия

Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей

Известно, что наркотики поступили из Германии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В московском аэропорту Внуково изъяли крупную партию наркотических веществ метадон на сумму 5,8 млрд рублей. Сотрудники таможни заявили, что наркотики поступили из Германии и должны были попасть в Таджикистан.

- Крупную партию наркотиков обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни, - сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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