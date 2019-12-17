СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-17T17:04:43+03:00

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Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Под запрет попали крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления, и другие товары.

Согласно постановлению правительства, опубликованном на официальном сайте кабмина, запрет вступит в силу со дня опубликования, 17 декабря, и будет действовать в течении двух лет.

Российское правительство также расширило перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся санкции. Новые ограничения введены против девяти украинцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российское правительство ввело санкции в отношении украинской одежды, обуви, трубопрокатной продукция. Так под запрет попали машины по укладке труб, гусеничные бульдозеры и погрузчики. После чего кабмин Украины запретил импорт шифера из России.

ИСТОЧНИК KP.RU