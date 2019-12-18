2019-12-18T06:36:15+03:00
Общество

Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Хорошавин

Ранее адвокат экс-губернатора заявил о «таинственном исчезновении» своего подзащитного
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЭкс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Осужденного за взятки бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина перевезли в следственный изолятор Южно-Сахалинска, об этом сообщили в областном Управлении ФСИН, комментируя «сенсационное» заявление адвоката Евгения Балабаса, который накануне заявил о «пропаже» своего подзащитного.

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», - приводит слова сотрудника пресс-службы УФСИН по Сахалинской области РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что до этапирования на Сахалин Хорошавин находился в хабаровском СИЗО.

Ранее адвокат Евгений Балабас заявил журналистам, что экс-губернатора еще 18 ноября якобы «вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», и с тех пор связь с ним потеряна. По словам юриста, ни родственники, ни защитники Хорошавина уже месяц не могут выяснить, что с ним случилось.

Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года по обвинению в получении огромной взятки в 5,6 миллиона долларов. Из его квартир, домов и рабочего кабинета конфисковали ювелирных изделий и антиквариата на миллионы.

Позже президент уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия, а суд по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество семьи Хорошавиных на сумму в 1,1 миллиарда рублей.

9 февраля 2018 года Хорошавин был приговорён к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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