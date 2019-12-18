2019-12-18T08:33:01+03:00
В мире

Канада и США рассказали о слежке за российским судном "Виктор Леонов"

Ранее американские СМИ сообщили, что российский корабль совершает небезопасные маневры у побережья Флориды и Южной Каролины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США и Канаде подтвердили, что ведется наблюдение за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов".

Ранее обе стороны сообщили о том, что российский корабль совершает небезопасные маневры у побережья Флориды и Южной Каролины.

- NORAD и Северное командование на постоянной основе проводят операции в воздухе и на море, чтобы обеспечить безопасность Соединенных Штатов и Канады, - говорится в официальном заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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