Канада и США рассказали о слежке за российским судном "Виктор Леонов"
Ранее американские СМИ сообщили, что российский корабль совершает небезопасные маневры у побережья Флориды и Южной Каролины
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В США и Канаде подтвердили, что ведется наблюдение за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов".
Ранее обе стороны сообщили о том, что российский корабль совершает небезопасные маневры у побережья Флориды и Южной Каролины.
- NORAD и Северное командование на постоянной основе проводят операции в воздухе и на море, чтобы обеспечить безопасность Соединенных Штатов и Канады, - говорится в официальном заявлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU