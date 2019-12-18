2019-12-18T13:30:11+03:00
В мире

В Кремле согласились с мнением Генштаба о подготовке НАТО к крупному конфликту

Северный Альянс стягивает силы в направлении российской территории - и Москву это беспокоит
Ольга МАТЫС
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Дмитрий Песков разделяет обеспокоенность Генштаба по поводу стягивания сил НАТО в Восточной ЕвропеДмитрий Песков разделяет обеспокоенность Генштаба по поводу стягивания сил НАТО в Восточной ЕвропеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дмитрий Песков высказался по поводу заявления главы Генштаба Валерия Герасимова о том, что действия НАТО только усиливают напряжение в мировом сообществе и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения с Россией. По мнению пресс-секретаря президента РФ, комментировать заявления специалистов в области анализа действий сил Северного альянса администрация президента не может:

- Речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может, - заявил Песков в ответ на вопрос о том, солидарен ли Кремль с позицией Генштаба относительно подготовки НАТО к широкомасштабному конфликту. - Но то, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, - это не секрет, это тоже хорошо известно.

Напомним, что глава Генштаба России Валерий Герасимов проанализировал на встрече с военными атташе иностранных государств последние действия и опубликованные планы и доктрины НАТО, в которых Россия указана в качестве основного противника. Судя по ним, альянс не просто стягивает имеющиеся силы к границам РФ, но и наращивает боевую мощь "с прицелом" на будущий конфликт. Однако до 2050 года предпосылок для масштабных боевых действий в Европе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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