Более 30 тысяч домов обесточены из-за шторма в Финляндии
На центральные регионы Финляндии обрушился мощный шторм с обильными снегопадами. Из-за непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии. На 17:30 мск были обесточены более 31 тысячи домов.
В Ассоциации энергокомпаний страны считают, что к вечеру это число может увеличиться до 40 тысяч. Пока же наиболее пострадавшими районами остаются Хямеенлинн (5756 домов), Акаа (4405), Падасйоки (2799) и Пялькяне (2744).
Согласно данным РИА Новости, в течение дня циклон переместится в Россию, а ветер усилится до штормовых значений. Синоптики сообщают, что отдельные порывы могут развить скорость 25-30 метров в секунду. Судоходная компания Eckero Line в рамках меры предосторожности уже дали отменила два рейса между Хельсинки и Таллином.
Сайт kp.ru писал, что МЧС уже предупредил москвичей о приближении непогоды. Шторм разгуляется к полуночи. Объявлен желтый уровень погодной опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU