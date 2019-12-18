Более 30 тысяч домов обесточены из-за шторма в Финляндии

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-18T19:50:42+03:00

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На центральные регионы Финляндии обрушился мощный шторм с обильными снегопадами. Из-за непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии. На 17:30 мск были обесточены более 31 тысячи домов.

В Ассоциации энергокомпаний страны считают, что к вечеру это число может увеличиться до 40 тысяч. Пока же наиболее пострадавшими районами остаются Хямеенлинн (5756 домов), Акаа (4405), Падасйоки (2799) и Пялькяне (2744).

Согласно данным РИА Новости, в течение дня циклон переместится в Россию, а ветер усилится до штормовых значений. Синоптики сообщают, что отдельные порывы могут развить скорость 25-30 метров в секунду. Судоходная компания Eckero Line в рамках меры предосторожности уже дали отменила два рейса между Хельсинки и Таллином.

Сайт kp.ru писал, что МЧС уже предупредил москвичей о приближении непогоды. Шторм разгуляется к полуночи. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU