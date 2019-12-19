Врач рассказала, чем может обернуться переедание в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-19T15:47:27+03:00

В начале года традиционно фиксируется всплеск проблем с желудочно-кишечным трактом

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Россияне совсем скоро начнут отмечать Новый год, а вслед за ним длительные выходные с традиционными застольями. Это тяжелое время для организма, отмечают врачи. Каждый раз в первые месяцы нового года фиксируется всплеск проблем с желудочно-кишечным трактом. Среди которых неизменный лидер — воспаление поджелудочной железы или панкреатит. Число госпитализированных пациентов с острым панкреатитом в этот период увеличивается на 10%.

А виной всему переедание, которое негативно сказывается на здоровье.

Проблемы с поджелудочной железой выявляются все чаще, эта болезнь становится постоянным спутником современного человека. Ежегодно на 100 тысяч населения Земли фиксируются от 5 до 10 новых случаев обращений к врачу. В Европе распространенность заболевания составляет 25 случаев на 100 тыс.населения, а в России – 50.

Заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко уверена, что это связано с пищевыми привычками россиян.

- Переедание, увлечение алкогольными напитками, любовь к жирной и острой пище. Спиртное в неумеренных количествах является причиной этого заболевания в 60-70 процентах случаев. Если употреблять ежедневно по 60-80 мл в сутки, то спустя 10-15 лет точно диагностируют заболевание, - заключает врач.

Она напоминает, что шутит с данной болезнью нельзя. Если запустить проблему, то все может закончится непоправимо. При тяжелых формах смертность составляет около 12%, причем 20% погибают в первое десятилетие болезни.

За 2018 год в Москве зафиксировано 2393 случая заболевания панкреонекрозом, 293 из них привели к летальному исходу. Чтобы избежать проблем, стоит осмотрительно подходить к своему рациону. Главный принцип – умеренность во всем.

- Нужно контролировать не только количество пищи, но и следить за употреблением жареного, маринованного, острого, копченого. Лучше отказаться от курения, - комментирует ФАН врач.

Для профилактики панкреатита нужно:

- Питаться дробно, 4-5 раз в день,

- Не передать,

- Употреблять разную пищу с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина,

- Отдавать предпочтение в еде зерновым, овощам и фруктам,

- Соблюдать баланс между количеством съеденного и физической активность.

Ранее экс-главсанврач Геннадий Онищенко прокомментировал исследование британского ученого - от каких алкогольных напитков быстрее всего пьянеют.

ИСТОЧНИК KP.RU