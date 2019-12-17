Геннадий Онищенко: На Новый год чокаются и пьют только язычники

Британские ученые опять отличились: по результатам исследования выяснилось, что быстрее всего пьянеешь от хереса и портвейна. А вот чтобы напиться виски или другим крепким напитком, времени уже уйдет довольно много, всасываться кровеносной системой алкоголь будет медленнее. Главное, не запивать виски водой - "понизишь градус", но - и сразу опьянеешь. Быстрее всего пьянит шампанское, а вот после водки наутро будешь "как огурчик". С просьбой прокомментировать эти "открытия", мы обратились к первому заму Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадию Онищенко...

- Алло, Геннадий Григорьевич! Вот - британский ученый Хал Сосабовски выяснил, что быстрее всего опьяняют херес и наш любимый портвейн.

- Какая разница - на сколько секунд раньше опьянеет человек? Мы же сейчас с вами не изучаем скорость наступления смертельного отравления от цианистого калия... Глупость какая-то! Я не знаю, кто эти подбрасывает бредни?

- Британские ученые.

- Да какие там нафиг британские ученые! Это анекдот в вашей журналистской среде - "британские ученые". Абсолютно бессодержательная и тупая информация, которая никакого отношения к проблеме не имеет. Я не буду это комментировать - ну, что вы, как - я не знаю... Британский ученый? Нет таких ученых в Британии, и ученых - вообще.

Короче, давайте не будем на эту тему.

- Что значит - не будем? Ну, вот, допустим, - Новый год, на столе - огурчики соленые, сало. Что должен среднестатистический российский труженик выпить, несмотря на всякие измышления англичан? Чтобы не пьянеть быстро?

- Вы что, решили с другого боку зайти?

- Ну, да.

- Слушайте, глупости от имени якобы каких-то там английских ученых, пишут…

- То есть - кто-то лоббирует?

- Кто лоббирует?.. Просто, чтобы люди не забывали об алкоголе. Сбывать-то надо. Вот и начинаются придумки всякие. Как разговоры об одесском Привозе примерно.

- Ага!

- Вот и – ага! Поэтому, - давайте не будем на эту тему.

- Вообще, рекомендации какие?

- Вам что, для чего это нужно?

- Ну, вот для рубрики - "Онищенко посоветовал", как себя вести народу за праздничным столом.

- Да не может быть. Алкоголь - он как всасывался, так и всасывается, какого бы происхождения ни был: из опилок, из зерна или из картофеля... Он всасывается вашим желудком. Единственное, что может способствовать его быстрому всасыванию, - это раздражение от пузырьков газа, которые усиливают кровоток слизистой желудка, и, может быть, усилено. Все остальное – бредни. Что это дает, к чему это знание такое утонченное?

- А надо...

- На сколько секунд раньше ваша печень выйдет из строя и у нее образуется цирроз? Для чего вы это все так тщательно и скрупулезно, с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, уточняете для себя?

- Просто - чтобы не перебухать.

- Вообще не надо пить.

- И на Новый год?

- Вот вы начали разговор с какого-то там сала. Это понятно, вы – язычник. У вас поста нет. Или, может быть, еще хуже, такой вульгарный атеист, который - не соблюдает.

А вообще, православные россияне - они в пост не едят сало, о котором вы только что заметили. Естественно, в новогоднюю ночь тоже этим не занимаются. Поэтому, давайте так, - вы отделите себя от всего остального российского народа. Ваш вульгарный атеизм или, еще хуже, язычество, к которому вы принадлежите: вы Бахусу подчиняетесь, Перуну, кому там еще?

- Онищенко.

- Онищенко – «божество» тоже известное...

- Если говорить по-серьезному… Новый год не для того, чтобы набухаться, а чтобы воздержаться?

- Новый год надо встретить в семье, в теплой обстановке. Проводить старый год, вспомнив все хорошее, что в нем было, и пожелать своим близким счастья, здоровья и успехов в 2020 году.

Тем более, 2020 год для нашего народа будет торжественным, но с большой долей грусти. Воспоминания о 75-летии той Великой Победы, и в то же время великой трагедии, с которой столкнулся наш народ, спасая все человечество от фашистской чумы, которая шла из просвещенной Германии. Той Германии, которая нас сегодня учит жить.

- А чокаться чем тогда? Если, как вы говорите, вообще не выпивать? Что должно быть в бокалах?

- Да просто морсу себе налейте и не чокайтесь. Чоканье – это языческая традиция. Это ритуалы вульгарных язычников, которые не принадлежат никакой ветви, ни древнегреческой, ни древнерусской, а просто так.

- То есть - все на трезвую голову советуете?

- А почему бы и нет? Пусть вам вскружит голову обстановка тепла и доброты за вашим семейным столом. И еще одно: не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за…

- За что?

- За те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться. И все это списывается на "новогодние радости".

- А чего же тогда петь? «В лесу родилась елочка»?

- Я думаю, если вы не споете, то вы избавите окружающих от шока, который они могут испытать. Это - что касается вас.

- То есть, я могу вам 31 декабря позвонить и доложить: скучно у меня за столом или нет?

- Вскружила ли вам голову обстановка? Да.

- А морс какой?

- Любой. Начиная от томатного, заканчивая экзотическими ягодами.

- Но не мешать, "ерш" не делать?

- Товарищ Гамов… Ваша настырная провокационность она уже несколько…

- Да откуда у меня провокационность? Я понял, спасибо.

- Не забудьте положить под елку всякого рода подарки младшим членам вашей семьи. А для старших под елку класть не надо, они все равно не поверят, что это Дедушка Мороз принес - вручите им, сопроводив это такими посвященными персональными эссе.

- Ладно, хорошо. Вы тоже…

- Вы все записали?

- Я всегда вас записываю.

- А про английских ученых забудь. Никакого отношения к английской научной школе это не имеет. Тем более – к всасыванию алкоголя...