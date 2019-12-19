Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-19T17:41:05+03:00

Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин признался, что против переписывания конституции, но вносить изменения в документ можно

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Владимир Путин допускает, что из статьи Конституции о президентских сроках исчезнет оговорка «подряд». Об этом российский лидер сказал во время Большой пресс-конференции 19 декабря. Общение с журналистами длилось больше четырех часов, в зале присутствовали около 1,9 тысяч журналистов, это рекордное число за все время проведения итоговых конференций президента.

Один из вопросов касался Конституции. Главный документ страны менять на новый не стоит, признался Владимир Путин. По его мнению, Конституция – «живой инструмент», там возможны изменения.

- Первая глава Конституции является неприкосновенной, - сказал Владимир Путин. - Что касается прежних изменений, они, как мне известно, были только связаны с количественным сроком. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, — отменить оговорку «подряд».

Любые изменения необходимо обсуждать с населением, и, если и принимать поправки, то только после хорошей подготовки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750583" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU