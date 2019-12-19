2019-12-19T17:41:05+03:00
Общество

Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках

Отвечая на вопрос журналиста, Владимир Путин признался, что против переписывания конституции, но вносить изменения в документ можно
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин провел Большую пресс-конференциюВладимир Путин провел Большую пресс-конференциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин допускает, что из статьи Конституции о президентских сроках исчезнет оговорка «подряд». Об этом российский лидер сказал во время Большой пресс-конференции 19 декабря. Общение с журналистами длилось больше четырех часов, в зале присутствовали около 1,9 тысяч журналистов, это рекордное число за все время проведения итоговых конференций президента.

Один из вопросов касался Конституции. Главный документ страны менять на новый не стоит, признался Владимир Путин. По его мнению, Конституция – «живой инструмент», там возможны изменения.

- Первая глава Конституции является неприкосновенной, - сказал Владимир Путин. - Что касается прежних изменений, они, как мне известно, были только связаны с количественным сроком. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, — отменить оговорку «подряд».

Любые изменения необходимо обсуждать с населением, и, если и принимать поправки, то только после хорошей подготовки.

Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата
Муж и жена прожили 70 лет в браке и умерли с разницей в 20 минут
В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата
Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент согласился убрать оговорку «подряд» из статьи Конституции о президентских сроках
Голикова назвала причины социального сиротства
Сноуден о США: «Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала»
Мизулина вышла на лед с хоккеистами
Путин рассказал, как увеличить зарплату врачей
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов Marvel
Путин назвал межнациональный вопрос одним из самых важных в России
Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии
В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем
Пресс-конференция Владимира Путина-2019 продлилась 4 часа 19 минут
Протестующие против земельной реформы перекрыли центральную улицу Киева
Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Путин: Инфляция в 2020 году будет в два раза меньше индексации пенсий
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности
Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании
Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России
Зураб Церетели дал мастер-класс для школьников
Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с Китаем
В правительстве объяснили, зачем 23 декабря пройдут масштабные учения по устойчивости Рунета
Путин прокомментировал сокращение населения России
В России 300 экологически-небезопасных предприятий должны принять проекты по реновации