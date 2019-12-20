"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
Роман Цимбалюк, украинский журналист агенства УНИАН, в своих соцсетях прокомментировал ответ российского лидера Владимира Путина на вопрос о танках.
Во время пресс-конференции президента РФ представитель Украины заявил, что «если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».
Путин поинтересовался, о каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64. На сто президент РФ отметил, что "это советская машина".
- Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат", - написал в Facebook Цимбалюк.
Также он уточнил, что на вооружении российской армии находятся в основном танки времен СССР, и они модернизированы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани. Президент предложил Роману Цымбалюку выбрать между 72-м или 34-м танком.
Роман Цымбалюк и Владимир Путин о танках на Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU