2019-12-20T08:58:15+03:00
В мире

"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках

При этом Роман Цимбалюк уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном танки времен СССР
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках"Он действительно советский": Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танкахФото: REUTERS
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Роман Цимбалюк, украинский журналист агенства УНИАН, в своих соцсетях прокомментировал ответ российского лидера Владимира Путина на вопрос о танках.

Во время пресс-конференции президента РФ представитель Украины заявил, что «если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Путин поинтересовался, о каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64. На сто президент РФ отметил, что "это советская машина".

- Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат", - написал в Facebook Цимбалюк.

Также он уточнил, что на вооружении российской армии находятся в основном танки времен СССР, и они модернизированы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани. Президент предложил Роману Цымбалюку выбрать между 72-м или 34-м танком.

Роман Цымбалюк и Владимир Путин о танках на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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