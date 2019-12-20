2019-12-20T11:03:27+03:00
Политика

В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа

По мнению думского комитета по международным делам, "продвижение вперёд есть"
Ольга МАТЫС
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Украина и Россия с помощью Еврокомиссии надеются прийти к соглашению по газовому вопросуУкраина и Россия с помощью Еврокомиссии надеются прийти к соглашению по газовому вопросуФото: REUTERS
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Переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией по поводу транзита российского газа через Украину, начавшиеся в первую очередь благодаря восстановлению "нормандского формата", достаточно позитивно оцениваются первым зампредом комитета Госдумы по международным делам Дмитрием Новиковым.

- На полях этой встречи велись переговоры и по транзиту газа. Сейчас мы видим, что эти переговоры дают свои результаты, - поделился своим мнением Новиков в разговоре с RT, - Сам факт последних новостей означает, что продвижение вперёд есть, и это можно только приветствовать.

При этом российский парламентарий считает, что попытки договориться с Киевом в дальнейшем будут претерпевать как "заминки, так и дальнейшие прорывы вперёд".

Напомним, что kp.ru передавал позицию украинской стороны по поводу транзита российского газа: в Киеве уверены, что шансы на подписание до конца 2019 года нового транзитного контракта еще высоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Госдуме оценили переговоры по транзиту газа
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