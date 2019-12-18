2019-12-18T23:25:54+03:00
Политика

Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа

По словам Пристайко, украинская ГТС – «единственный надежный поток»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоМинистр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что у Киева все у Киева все еще есть шанс договориться с Москвой и подписать новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной до конца года.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», комментируя слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что вероятность заключить договор с Россией до 31 декабря практически нулевая.

«Андрей Коболев – профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая укладывается в большой пазл всего этого. Мне все-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом», - сказал Пристайко.

Он добавил, что украинская газотранспортная система (ГТС) – это «единственный надежный и значительный поток».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Коболев говорил, что если контракт не удастся подписать в этом году, то переговоры по газу продолжатся весной следующего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа
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