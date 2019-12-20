На экологию до 2024 года потратят 4 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-20T11:46:45+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на форуме «Чистая страна» сообщил, что до 2024 года на экологические проекты направят четыре триллиона рублей. Часть средств – 700 миллиардов- перечислит государство, а остальную сумму планируют привлечь из внебюджетных источников.

На эти средства будут решены многие проблемы: ситуация с мусором, вопрос сохранности Байкала, улучшение качества воздуха.

В счетной палате отмечают, что несмотря на внушительное финансирование, темпы освоения средств, выделенных на национальный проект «Экология», невысоки. По данным ведомства, на начало декабря процент освоения составил 33,3 пп.

Но, как подчеркнул аудитор Счетной палаты России Михаил Мень, большой проблемы в этом нет, главное, чтобы деньги тратились эффективно.

Комментируя данные замечания Дмитрий Кобылкин, отметил, что «Экология» — самый сложный из всех нацпроектов по целевым показателям, пишет газета "Известия".

- Большая часть средств привлекается из внебюджетных источников и проводится огромная работа по этому поводу. Этот год для меня был очень показательным, мы привлекли почти полтриллиона рублей, — заключил министр.

В стране 12 городов, где сложилась неблагоприятная обстановка с точки зрения экологической безопасности. Главы каждого из этих городов, а также главы регионов должны будут подготовить планы по выходу из сложившейся ситуации и предоставить президенту. Об этом в ходе Большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU