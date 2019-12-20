Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины
Андрей Антоненко обвиняет первых лиц государства в том, что они опорочили его репутацию
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Адвокат одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета рассказала, что Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Незалежной Владимира Зеленского и главу МВД страны о защите своей чести и достоинства.
- В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию, - сообщил адвокат Святослав Жерновников в своих соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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