2019-12-20T13:45:05+03:00
В мире

Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины

Андрей Антоненко обвиняет первых лиц государства в том, что они опорочили его репутацию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Адвокат одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета рассказала, что Андрей Антоненко подал иск в суд на президента Незалежной Владимира Зеленского и главу МВД страны о защите своей чести и достоинства.

- В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию, - сообщил адвокат Святослав Жерновников в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета подал в суд на Зеленского и главу МВД Украины
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