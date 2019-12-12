На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-12T16:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве российского журналиста Павла Шеремета, вскоре суд изберет меру пресечения. Об этом сообщил министр внутренних дел незалежной Аосен Аваков.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», - написал глава украинского МВД в Twitter.

В своем Facebook Аваков сообщил, что следователи активно занимаются этим делом и суд вскоре изберет меру пресечения для подозреваемых. Министр пообещал, что будут срочные брифинги, всю возможную информацию о ходе дела будут предоставляться незамедлительно, а также сообщил об онлайн-трансляции по слушанию дела.

Напомним, в 2016 году в самом центре украинской столице был подорван автомобиль Павла Шеремета. Сразу после инцидента Киев начал искать российский след. В начале ноября сотрудники правоохранительных органов Украины задержали предполагаемых убийц – супруги Инна Грищенко (позывной «Пума») и Владислав Грищенко, которые являются сторонниками «Правого сектора»* и принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне силовиков.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

ИСТОЧНИК KP.RU