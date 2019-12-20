В Москве горит бывший автосервис, площадь пожара - 200 квадратов
В пятницу 20 декабря стало известно о пожаре в одноэтажном выселенном здании на западе Москвы, на Филевском бульваре.
Бывшее, ныне не используемое одноэтажное здание автосервиса по адресу Филевский бульвар дом 7, площадь которого 200 квадратных метров, загорелось в первом часу дня, по данным МЧС, открытое горение уже ликвидировано к часу дня, но до сих пор продолжается проливка здания, чтобы не допустить скрытого возгорания. О пострадавших от пожара не сообщается.
Одно из первых видео в социальной сети показывает, насколько высоко поднялся столб дыма - его видно даже из Москва Сити.
Ранее kp.ru рассказывал о ночном пожаре в столичном микрорайоне Северное Чертаново, где произошло возгорание на подземной парковке. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, так как внутри парковки находились газовые баллоны.
ИСТОЧНИК KP.RU