В Москве горит бывший автосервис, площадь пожара - 200 квадратов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-20T14:06:10+03:00

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В пятницу 20 декабря стало известно о пожаре в одноэтажном выселенном здании на западе Москвы, на Филевском бульваре.

Бывшее, ныне не используемое одноэтажное здание автосервиса по адресу Филевский бульвар дом 7, площадь которого 200 квадратных метров, загорелось в первом часу дня, по данным МЧС, открытое горение уже ликвидировано к часу дня, но до сих пор продолжается проливка здания, чтобы не допустить скрытого возгорания. О пострадавших от пожара не сообщается.

Одно из первых видео в социальной сети показывает, насколько высоко поднялся столб дыма - его видно даже из Москва Сити.

Ранее kp.ru рассказывал о ночном пожаре в столичном микрорайоне Северное Чертаново, где произошло возгорание на подземной парковке. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, так как внутри парковки находились газовые баллоны.

olgazhivikina Пожар в Филях сняли с башен Москва Сити

ИСТОЧНИК KP.RU