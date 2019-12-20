2019-12-20T23:57:20+03:00
Политика

США официально пригласили Китай за стол переговоров по контролю над вооружениями

Пекин еще не дал ответ Вашингтону
Мария ИГНАТЬЕВА
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США официально пригласили Китай за стол переговоров по контролю над вооружениямиСША официально пригласили Китай за стол переговоров по контролю над вооружениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты направили официальное приглашение Китаю сесть за стол переговоров в вопросах безопасности и контроля над вооружениями. В Белом доме полагают, что возможные новые международные консультации должны включать не только Россию и США, но и КНР.

- Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд вчера пригласил Китай начать стратегический диалог по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего. Мы надеемся начать его (диалог) как можно скорее, - сообщили в Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

Пекин пока еще не ответил на приглашение. Как писал ранее сайт kp.ru, Трамп уже заявлял о своем желании заключить с Китаем и Россией сделку по контролю над вооружением. Американский лидер считает, что КНДР и РФ тоже в этом заинтересованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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