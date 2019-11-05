2019-11-05T03:02:39+03:00
В мире

Трамп захотел заключить с Китаем и Россией сделку по контролю над вооружением

Американский лидер считает, что КНДР и РФ тоже в этом заинтересованы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят заключить с Россией и Китаем новое соглашение в сфере контроля над вооружением. Он отметил, что хотел бы заключить его еще с несколькими странами. Однако не уточнил, какими именно.

- Однако мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще. Мне кажется, обе эти страны хотели бы сделать это, особенно когда дело касается ядерного оружия, - сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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