2019-12-21T07:10:50+03:00
В мире

Трамп объявил о создании Космических войск США

Новый вид войск возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп объявил о создании Космических войск СШАТрамп объявил о создании Космических войск СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление о создании нового вида войск в стране - Космических. Американский лидер сообщил об этом в пятницу, 20 декабря во время подписания оборонного бюджета страны.

- Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы, - сказал президент США.

Он также сообщил, что возглавлять новый вид войск будет генерал ВВС Джон Рэймонд.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о подписании главой Белого дома оборонного бюджета на 2020 год. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вскоре после этого Вашингтон потребовал прекратить работу над реализацией проекта. Накануне подписания бюджета стало известно, что один из подрядчиков приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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