2019-12-21T06:32:16+03:00
Политика

США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, включающий санкции против проекта
Мария ИГНАТЬЕВА
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США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"Фото: REUTERS
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Министерство финансов США сообщило, что санкции страны в отношении трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу. В связи с этим Вашингтон требует немедленно прекратить работу над проектами.

- После подписания президентом 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступили в силу, - сообщает американский Минфин в разъяснениях.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Согласно документам, выделено 738 миллиардов долларов. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубине свыше 30 метров. Под ограничительные меры также попадают и суда, которые участвуют в проектах, преемственных по отношению к любому из них".

Накануне подписания оборонного бюджета стало известно, что один из подрядчиков приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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