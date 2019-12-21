Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»
Новый посол Украины в Соединённых Штатах Владимир Ельченко заявил, что большая часть россиян, работающих в Организации Объединенных Наций являются агентами Федеральной службы безопасности.
«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство РФ», - заявил дипломат.
По словам Ельченко, в рамках ООН якобы сформировалась целая российская «агентурная сеть» которую «кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится», но такие люди из России «скрыто влияют» на работу организации.
Украинский посол считает, что от России «на 100% зависят» такие страны, как с Никарагуа, Венесуэла, Куба, Камбоджа, Судан, Мьянма.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимира Ельченко был постоянным представителем Киева при ООН, но 19 декабря украинский президент Владимир Зеленский отстранил его от должности и назначил послом Украины в Вашингтоне. Дипломат также ранее работал послом Украины в России с 2010 по 2015 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU