2019-12-21T14:46:19+03:00
Политика

Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»

По словам Владимира Ельченко, многие работающие в Организации Объединенных Наций россияне являются агентами ФСБ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»Посол Украины в США считает, что в ООН сформировалась российская «агентурная сеть»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый посол Украины в Соединённых Штатах Владимир Ельченко заявил, что большая часть россиян, работающих в Организации Объединенных Наций являются агентами Федеральной службы безопасности.

«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство РФ», - заявил дипломат.

По словам Ельченко, в рамках ООН якобы сформировалась целая российская «агентурная сеть» которую «кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится», но такие люди из России «скрыто влияют» на работу организации.

Украинский посол считает, что от России «на 100% зависят» такие страны, как с Никарагуа, Венесуэла, Куба, Камбоджа, Судан, Мьянма.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимира Ельченко был постоянным представителем Киева при ООН, но 19 декабря украинский президент Владимир Зеленский отстранил его от должности и назначил послом Украины в Вашингтоне. Дипломат также ранее работал послом Украины в России с 2010 по 2015 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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