Рок-музыкант Игги Поп получит премию «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи

СЕГОДНЯ 19:40 2019-12-21T19:46:38+03:00

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Музыкальную премию "Гремми" в 2020 году получит Игги Поп. Настоящее имя рок-музыканта Джеймс Ньююэл ООстерберг-младший. Американца считают "крестным отцом" панк-рока и стиля гранж, а в 2009 году британский журнал Classic Rock присвоил ему звание «Живая легенда».

Как сообщает издание NME, на следующей премии "Гремми" Игги Поп получит заветную статуэтку в номинации "за вклад в историю звукозаписи". В этом году музыканту исполнилось 72 года, он выступает на сцене с конца 60-х годов. При этом он продолжает удивлять поклонников даже в солидные годы, например, в 2016 году разделся полностью для художников.

-Академия звукозаписи вручит награду за особенные заслуги. Церемония 2020 года состоится 18 апреля в Калифорнии, -сообщает издание.

Особенные награды вручат также исполнитель кантри и фолк Джон Прайн, соул-певица Роберта Флэк, композитор и певица Розетта Тарп,. В музыкальной академии сообщили, что нааградят тех музыкантов, которые "превратили свою музыкальную страсть в кусочки истории", эти исполнители "грядущее поколение создателей музыки".

ИСТОЧНИК KP.RU