После поражения Мчуну бывший тренер посоветовал боксеру Лебедеву завершить карьеру

СЕГОДНЯ 21:22 2019-12-21T21:48:54+03:00

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Бывший тренер посоветовал боксеру Денису Лебедеву завершить спортивную карьеру. Ранее 40-летний спортсмен проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver аюжноафриканскому боксеру Табисо Мчуну. Судьи единогласно признали поражение российского боксера.

Бывший тренер российского спортсмена Александр Зимин напомнил, что Лебедев не выступал около года. При таком длительном перерыве, считает тренер, нужно было бы провести 3-4 боя перед таким важным событием, как бой за титул WBC.

- Нужно ли боксировать в 40 лет? Нет, я считаю, с этим надо завязывать. Сердечная мышца уже меняется в этом возрасте, - сказал ТАСС Зимин.

У Лебедева за всю спортивную карьеру только три поражения и 32 победы. В 2016 год россиянин техническим нокаутом одолел своего главного на тот момент соперника, аргентинца Виктора Рамироса, и объединил два титула чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

ИСТОЧНИК KP.RU