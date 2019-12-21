Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова

21 Дек. 23:24 2019-12-21T23:24:00+03:00

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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на заявление лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о готовности провести бой со спортсменом. По каким правилам пройдет поединок, политик не уточнил, сказав, что это может быть боксерский матч или MMA.

- Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу "вызови Емельяненко на бой". Пока могу только это сказать, никаких других комментариев у меня нет сейчас, - цитирует спортсмена телеканал "360".

Напомним, как писал сайт kp.ru, вероятно, что Рамзан Кадыров настроен на поединок серьезно. Он пригласил засвидетельствовать вызов президента федерации бокса Чечни и президента бойцовского клуба «Ахмат». За него, кстати, с 2016 по 2018 год выступал Емельяненко.

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.Видео: страница главы Чечни в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU