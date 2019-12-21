2019-12-21T23:24:00+03:00
Спорт

Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова

Бойца обрадовало заявление чеченского лидера
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана КадыроваЕмельяненко отреагировал на вызов Рамзана КадыроваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на заявление лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о готовности провести бой со спортсменом. По каким правилам пройдет поединок, политик не уточнил, сказав, что это может быть боксерский матч или MMA.

- Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу "вызови Емельяненко на бой". Пока могу только это сказать, никаких других комментариев у меня нет сейчас, - цитирует спортсмена телеканал "360".

Напомним, как писал сайт kp.ru, вероятно, что Рамзан Кадыров настроен на поединок серьезно. Он пригласил засвидетельствовать вызов президента федерации бокса Чечни и президента бойцовского клуба «Ахмат». За него, кстати, с 2016 по 2018 год выступал Емельяненко.

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.Видео: страница главы Чечни в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зюганов высказался по поводу досрочных президентских выборов
Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова
В Берлине назвали «политически неумными» санкции США против «Северного потока-2»
«Отрезать ухо? Мне все равно»: Болсонару заявил, что у него не нашли рак
Утверждено расписание ЕГЭ: Экзамены в 2020 году начнутся с 25 мая
Актриса Джейн Фонда во второй раз задержана за проведение экопротеста у здания Конгресса США
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
После поражения Мчуну бывший тренер посоветовал боксеру Лебедеву завершить карьеру
В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
На Садовом кольце в Москве сгорели два автомобиля
В ВАДА прокомментировали информацию СК об изменении Родченковым базы данных лаборатории
«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
В Конго нашли «черные ящики» разбившегося Ан-72 с россиянами на борту
Рок-музыкант Игги Поп получит премию «Грэмми» за вклад в историю звукозаписи
В Перу неисправные автоматы по продаже напитков McDonald's стали причиной смерти
YouTube впервые наградил пользователя за комментарий с миллионом лайков
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры
Лавров: Трамп отправил в Кремль письмо об отношениях с Россией