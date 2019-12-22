2019-12-22T01:40:19+03:00
В мире

Полиция в Берлине эвакуировала площадь Брайтшайдплац из-за подозрения на теракт

Правоохранители задержали двух "подозрительных мужчин"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Полиция в Берлине эвакуировала площадь Брайтшайдплац из-за подозрения на терактПолиция в Берлине эвакуировала площадь Брайтшайдплац из-за подозрения на терактФото: REUTERS
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В Берлине сотрудники полиции заявили, что "скорее всего", предотвратили новый теракт на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Неладное заметили правоохранители в штатском. Их внимание привлекли двое "подозрительных мужчин".

Полицейские решили проверить их личности. Сначала они были уверены, что один из задержанных ранее был замечен в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, а на второго в США был выдан международный ордер на арест. Однако после проверки эти данные не подтвердились, и их отпустили. Оказалось, что имена мужчин лишь похожи на предполагаемых исламистов. К слову, задержанные, как пишет газета Die Welt, - сирийцы.

Примечательно, что прежде, чем докопаться до истины, полицейские эвакуировали всю рождественскую площадь в поисках подозрительных предметов. Ничего найдено не было, и оцепление сняли.

Такое внимание к площади Брайтшайдплац полицейские проявили в связи с тем, что три года назад там произошел теракт. Тогда погибли двенадцать человек и десятки получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Полиция в Берлине эвакуировала площадь Брайтшайдплац из-за подозрения на теракт
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