Глава Украинского МИД назвал "дополнительными гарантиями" ужесточение правил поездок в Россиию

СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-22T04:46:23+03:00

Граждане незалежной с марта следующего года не смогут пересечь границу РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, для чего нужно ужесточение правил пересечения границы с Россией для граждан незалежной. Он назвал эти меры "дополнительными гарантиями".

- Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем, - написал в своем аккаунте в Twitter Пристайко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выехать украинцам в Россию станет сложнее. Премьер-министр этой страны Алексей Гончарук сообщил, что с 1 марта 2020 года граждане Украины смогут выехать в Россию только по загранпаспорту. Причем на соседнюю Белоруссию это ограничение не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU