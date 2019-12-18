2019-12-18T15:58:00+03:00
Политика

Выехать украинцам в Россию станет сложнее

С 1 марта по распоряжению собственного правительства они смогут сделать это только по загранпаспорту
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Мечта многих украинских чиновников исполнилась, правда, только наполовинуМечта многих украинских чиновников исполнилась, правда, только наполовинуФото: Иван МАКЕЕВ
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Прекрасный подарок своему населению аккурат под Новый год подготовило правительство Украины. Премьер-министр этой страны Алексей Гончарук сообщил, что с 1 марта 2020 года граждане Украины смогут выехать в Россию только по загранпаспорту. Причем на соседнюю Белоруссию это ограничение не распространяется.

Мечта многих украинских чиновников исполнилась, правда, только наполовину. Напомним, и бывший министр иностранных дел Климкин, экс-министр инфраструктуры Омелян, и экс-глава Украины Порошенко, а также целый ряд украинских политиков в прошлые годы не раз заявляли, что транспортное сообщение с Россией, вообще надо бы прекратить, чтобы украинцы не ездили в Россию на заработки. Но так и не решились на это. Их мечта частично исполнилась лишь при анти-порошенковски настроенном Зеленском.

Причем, Гончарук пытается по-иезуитски хитрить. Дескать, установленное у пограничников оборудование будет быстрее считывать информацию с загранпаспорта, что ускорит прохождение граждан Украины через границу. Однако, это верно лишь для обладателей загранпаспортов нового типа, биометрических, с чипом в документе. К тому же, ограничение действует только для выезда, а не для въезда.

- При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - подтвердил и сам Гончарук. Чем лишний раз обозначил антироссийский характер принятых мер. Ведь до сих пор граждане Украине могли беспрепятственно выезжать из Украины в Россию по обычным гражданским внутренним паспортам.

Нет, конечно, может, под шумок Гончарук пару фирмочек открыл по оформлению загранпаспортов, которые теперь озолотятся на этом решении правительства Украины. Или у простого народа слишком много денег скопилось от переводов родственников-заробитчан из-за рубежа. Но на ум все же в первую очередь приходит классическое описание «мышеловки» от Дюма-отца, «Всех впускать, никого не выпускать». Будут ли стрелять при сопротивлении и попытках вырваться - неизвестно.

Как и непонятно, а как же после 1 марта украинцы будут ездить в Крым? По загранпаспорту или по обычному? Особенно интригующе, если учесть, что из Крыма они смогут абсолютно свободно перемещаться и по всей остальной территории России.

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU

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