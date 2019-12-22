Два реактора японской АЭС будут закрыты из-за террористической угрозы

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-22T08:21:33+03:00

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Японская энергетическая компания Kansai Electric Power приостановит работу третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи, поскольку они не соответствуют нормам антитеррористической безопасности

Решение вступит в силу летом 2020 года. Действующие сертификаты соответствия истекают в августе и октябре.

Согласно данным издания The Mainichi, компания просто не успеет обновить инфраструктуру в срок, а значит Комитет по контролю за ядерной энергетикой Японии не сможет выдать необходимые для функционирования документы.

К тому же у компании есть еще один повод для закрытия реакторов. В этом году в Kansai Electric Power случился крупный коррупционный скандал. Некая строительная фирма выплатила энергетическому предприятию 320 миллионов йен (около 3 млн долларов) за получение контракта на работы на АЭС в Такахаме.

Правоохранители узнали о взятке, и перезапуск первых двух реакторов атомной электростанции оказался под угрозой срыва. Церемония была намечена на 2021 год.

Сайт kp.ru писал, что сейчас проблемы наблюдаются также у владельца АЭС "Фукусима-1", которому предстоит решить вопрос сброса очищенной воды, которая накапливалась в станции долгие годы. Предполагается, что ее просто сольют в море.

ИСТОЧНИК KP.RU