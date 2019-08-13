2019-08-13T19:35:43+03:00
Политика

Сеул требует раскрыть планы Японии по сливу воды с АЭС "Фукусима-1"

Очищенная жидкость продолжает накапливаться. Рассматривается вариант ее сброса в море
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сеул требует от Токио раскрыть планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»Сеул требует от Токио раскрыть планы по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»Фото: REUTERS
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Южная Корея намерена вновь обратиться к Японии с требованием раскрыть планы по сливу очищенной воды с атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел республики Ким Ин Чхоль.

"Безопасность и здоровье наших граждан являются главным приоритетом правительства. В связи с этим мы планируем запросить у Японии раскрыть планы по утилизации отходов", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Сеул направляет подобные запросы с августа прошлого года. В Токио же говорят, что план находится на рассмотрении и о дате начала процедур будет сообщено позже.

В Корее указывают на то, что ситуация может коснуться других стран региона, а потому вопрос по ее разрешению может быть вынесен на обсуждение представителей этих государств, передает "Рёнхап".

Сайт kp.ru писал, что в 2011 году в префектуре Фукусима произошла крупнейшая радиационная авария - землетрясение спровоцировало цунами, которое накрыло систему энергоснабжения АЭС. Это привело к взрывам водорода и выбросу большого объема опасных веществ.

С тех пор объем очищенной воды на "Фукусиме-1" постоянно растет. Рассматривается вариант ее сброса в океан после тщательной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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