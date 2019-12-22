"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
Космическое судно завершило свой первый испытательный полет в беспилотном режиме
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НАСА сообщает, что новейший космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Таким образом, он завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Судно находилось на орбите 48 часов.
- Историческое приземление!- сообщил ведущий трансляции, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли.
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ИСТОЧНИК KP.RU