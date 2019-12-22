2019-12-22T16:43:42+03:00
В мире

"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку

Космическое судно завершило свой первый испытательный полет в беспилотном режиме
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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НАСА сообщает, что новейший космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Таким образом, он завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.

Судно находилось на орбите 48 часов.

- Историческое приземление!- сообщил ведущий трансляции, когда капсула корабля на трех парашютах коснулась Земли.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
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