США откажутся от российских "Союзов" в начале 2020 года
Соединенные Штаты откажутся от полетов на российских "Союзах", поскольку новые американские космические корабли смогут доставлять астронавтов на орбиту самостоятельно. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в четверг, 14 ноября, во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
"Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос", - сказал политик.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп поручил отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, а потому сейчас принимаются огромные усилия для "возвращения" туда спустя полвека.
"Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами", - цитирует ТАСС Пенса.
Сайт kp.ru писал, что у Трампа довольно большие планы по освоению космоса, но довольно скудные знания в этой области.
ИСТОЧНИК KP.RU