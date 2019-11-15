2019-11-15T12:32:07+03:00
Политика

США откажутся от российских "Союзов" в начале 2020 года

Новые американские корабли смогут совершать полеты на орбиту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп поручил совершить экспедицию на Луну в ближайшие пять летДональд Трамп поручил совершить экспедицию на Луну в ближайшие пять летФото: REUTERS
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Соединенные Штаты откажутся от полетов на российских "Союзах", поскольку новые американские космические корабли смогут доставлять астронавтов на орбиту самостоятельно. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в четверг, 14 ноября, во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

"Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос", - сказал политик.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп поручил отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, а потому сейчас принимаются огромные усилия для "возвращения" туда спустя полвека.

"Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами", - цитирует ТАСС Пенса.

Сайт kp.ru писал, что у Трампа довольно большие планы по освоению космоса, но довольно скудные знания в этой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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