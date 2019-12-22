СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-22T22:46:06+03:00

"Спрятал тела в канализационный люк": В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Новой Москве полицейские задержали водителя трактора, который по неосторожности убил двоих дорожных рабочих. По предварительным данным, мужчина спрятал тела в канализационный люк.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- На Калужском шоссе в Новой Москве двое рабочих ночью убирали проезжую часть. Вместе с ними работал водитель трактора, который по неосторожности трактором нанес им телесные повреждения, - рассказали "ТАСС" в правоохранительных органах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в Подмосковье подростки убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты. По версии следствия, женщин задушили собутыльники. На месте преступления оперативники обнаружили, что руки и ноги убитых женщин были связаны скотчем.

ИСТОЧНИК KP.RU