2019-07-28T21:38:27+03:00
Происшествия

В Подмосковье убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты

По версии следствия, женщин задушили собутыльники
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По версии следствия, женщин задушили собутыльникиПо версии следствия, женщин задушили собутыльники
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В подмосковном поселке Запрудня полицейские обнаружили тела двух женщин. Они были частично спрятаны в пакеты для мусора. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в ГУ МВД по Московской области.

- Убийство произошло 27 июля в квартире в одном из домов на улице Ленина. Мы подтверждаем факт обнаружения двух тел женщин. Выяснять обстоятельства трагедии будут следователи, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

По одной из версий, в квартире на улице Ленина мужчины устроили пьянку. Пригласили двух сестер. Пили все вместе. Кто-то кого-то не понял, началась драка. Мужчины стали душить сестер. На месте преступления оперативники обнаружили, что руки и ноги убитых женщин были связаны скотчем. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения. Мужчины хотели упаковать трупы в обычные мусорные мешки и вынести в лес, но не успели. Приехали сотрудники полиции и задержали подозреваемых. Ими оказались жители поселка Запрудня. Оба уже имеют судимости. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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