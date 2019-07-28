В Подмосковье убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты

В подмосковном поселке Запрудня полицейские обнаружили тела двух женщин. Они были частично спрятаны в пакеты для мусора. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в ГУ МВД по Московской области.

- Убийство произошло 27 июля в квартире в одном из домов на улице Ленина. Мы подтверждаем факт обнаружения двух тел женщин. Выяснять обстоятельства трагедии будут следователи, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

По одной из версий, в квартире на улице Ленина мужчины устроили пьянку. Пригласили двух сестер. Пили все вместе. Кто-то кого-то не понял, началась драка. Мужчины стали душить сестер. На месте преступления оперативники обнаружили, что руки и ноги убитых женщин были связаны скотчем. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения. Мужчины хотели упаковать трупы в обычные мусорные мешки и вынести в лес, но не успели. Приехали сотрудники полиции и задержали подозреваемых. Ими оказались жители поселка Запрудня. Оба уже имеют судимости. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.