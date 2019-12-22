"Годами не обращают внимания": Онколог назвала первые симптомы рака

СЕГОДНЯ 22:30 2019-12-22T22:30:44+03:00

Врач перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи

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Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева рассказала о первых симптомах рака , которые могут говорить о наличии опухоли в области шеи и головы.

Так, по словам эксперта, ко врачу срочно нужно обратиться, в тех случаях, если:

- Возникают уплотнения и шишки, на которые люди "годами не обращают внимания"

- Человек обнаруживает новые пигментные пятна или рост новых

- Зубы начинают шататься без особых причин

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ИСТОЧНИК KP.RU