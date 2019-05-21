Главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск рака

- Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фаст-фуде, красное мясо в неимоверном количестве и злоупотребление алкоголем — это совершенно точно канцерогенные факторы, - предупредил россиян главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии (НМИЦР), академик РАН Андрей Каприн. А еще курение и малоподвижный образ жизни. Причем, курение повышает риск рака легкого и других видов онкозаболеваний в 30 — 50 раз!

Что касается жиров, то не все из них одинаково вредны. В частности, растительные масла, в первую очередь оливковое и льняное, содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖ). Исследования показывают, что ПНЖ снижают риск развития рака. По той же причине полезна жирная рыба северных морей, а также авокадо, орехи и семечки. Однако все эти продукты нужно есть в меру. Для каждого она своя, главное — не набрать лишнего веса. Потому что ожирение точно способствует развитию рака кишечника, рака молочной железы и других видов рака, подчеркивают онкологи.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИРЫ

Если говорить о самом опасном виде жиров, то это трансжиры. Как рассказал «КП» глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения доктор Жоао Бреда, трансжиры образуются, когда в растительное масло под воздействием высоких температур и давления добавляют атомы водорода. Получается та самая субстанция, которая на этикетках продуктов называется «гидрогенизированное растительное масло». Срок годности такого масла увеличивается в разы. Между тем известно, что употребление трансжиров способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, рака молочной железы и других видов рака, нарушений в репродуктивной сфере.

Основные источники трансжиров - продукты, содержащие маргарин и топленое масло растительного происхождения. В первую очередь это кондитерские изделия, которые продаются в супермаркетах, булки и печенье, еда быстрого приготовления: картошка фри, наггетсы, попкорн, поясняет доктор Бреда. Однако, как недавно выяснилось, трансжиры могут образовываться и при домашнем приготовлении продуктов! Дело в том, что небольшое количество природных трансжиров содержится в жирном мясе и молочных продуктов. А многократный нагрев масла может привести к образованию дополнительных трансжиров. В итоге мы создаем канцерогены собственными руками, когда зажариваем мясо или запекаем при высокой температуре домашнее печенье со сливочным маслом.

МЯСУ ЗНАЙ МЕРУ

Красное мясо — к нему относятся говядина, свинина и баранина - давно обвиняют во вреде для здоровья. На сегодня доказана связь частого употребления такого мяса с развитием рака кишечника.

Самым вредным, как показали масштабные исследования (опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале «Ланцет»), являются продукты промышленной переработки из красного мяса: сосиски, колбасы, копчености. Если съедать всего 50 граммов каждый день, то риск заболеть раком кишечника повышается на 18%. Таких продуктов желательно вообще избегать, максимум - позволять их себе по праздникам, советуют ученые и врачи.

Свежеприготовленное красное мясо - стейки, шашлыки и т.д. повышают риск рака прямой кишки на 17% при употреблении 100 граммов каждый день.

- Однако съесть любимое блюдо из говядины, баранины или свинины раз в неделю не возбраняется, - успокоил нас основатель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Главное - не делать этого каждый день. Питательно и вкусно разнообразить свое меню без вреда для здоровья можно с помощью белого мяса: птицы, кролика и - особенно полезно - блюд из рыбы, богатой ценными Омега-3 кислотами. На заметку: доступные нам лидеры по содержанию Омега-3 - скумбрия, сельдь и палтус.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие еще продукты снижают риск рака

- Помидоры. В них содержится ценное «противораковое» вещество ликопин. Причем, оно сохраняется и в томатном соке, и в томатной пасте.

- Крестоцветные: брокколи, цветная капуста, кольраби, редька, редисе и др. Их ценность — вещество сульфорафан, которое обладает одним из самых сильных противораковых эффектов (если говорить о продуктах). Безусловный лидер по содержанию сульфорафана — брокколи. Но имейте в виду: при термической обработке сульфорафан, увы, разрушается. Поэтому желательно есть брокколи в сыром виде. Например, резать в салаты по 3 — 4 соцветия.

- Кофе. Научными исследованиями доказано, что люди, которые пьют от одной до трех чашек кофе в день, реже заболевают лейкемией (разновидность рака крови), меланомой (один из агрессивных видов рака кожи), раком печени, раком полости рта. Мужчины-кофеманы реже страдают от рака простаты, а женщины - от рака эндометрия. При этом, разумеется, не стоит забывать о противопоказаниях для употребления кофе. В частности, он не рекомендуется при повышенной тревожности, проблемах со сном и в периоды повышенного давления. Гипертоникам нужно советоваться о крепости и количестве кофе со своим лечащим врачом.

«Если говорить о подходах к питанию в целом, то на сегодня есть данные, что реже болеют раком люди, которые придерживаются так называемой средиземноморской диеты», - пояснил нам член Европейского общества онкологов (ESMO), Американского общества онкологов (ASCO) и Европейского общества онкологов-гинекологов (ESGO) Дмитрий Олькин. Напомним, такой тип питания подразумевает побольше рыбы, овощей, фруктов и растительных масел.