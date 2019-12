Ожирение матери при беременности ухудшает развитие мальчиков

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-23T18:10:23+03:00

Лишний вес или ожирение матери при беременности могут стать пагубно отражаться на физическом и интеллектуальном развитии ребёнка. Об этом говорится в исследовании американских учёных, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Developmental Origins of Health and Disease.

Учёные изучали состояние 368 женщин на протяжении беременности и позже соответствие с 3 до 7 лет возрастным нормам родившихся мальчиков. Кроме того, исследователи учитывали материальное положение матерей, состояние экологии и условия проживания в семьях.

Исследование показало, что около трёх лет координация движений была хуже у всех тех мальчиков, чьи мамы страдали от избыточного веса и ожирения. В семь лет учёные провели оценку уровня IQ и моторных навыков испытуемых. Моторные навыки мальчиков, рождённых от мам с ожирением, развились, а показатель интеллекта по-прежнему отставал от возрастной нормы

- Для нас было важно выявить отличия обмена веществ беременных с избытком веса и его нормой. Ученые обращали внимание на наличие воспалительных процессов в организме будущих матерей, каким образом на обмен веществ влияет стресс, вызванный беременностью, изучались возможные гормональные расстройства, в том числе уровень инсулина и сахара в организме, - поделилась один из авторов исследования Элизабет Уайден.

Учёные Техасского университета утверждают, что даже небольшое интеллектуальное отставание может позже повлиять на развитие в профессии.

- Как это банально ни звучит, нужно соблюдать сбалансированную диету, употреблять фрукты и овощи, принимать специально подобранные для этого важного периода жизни женщин витамины, заменять животные жиры растительными, вести активный образ жизни, - рекомендует Уайден всем будущим матерям.

Ранее сайт kp.ru писал о советах врача о том, что делать, чтобы беременность не превратилась в ожирение.

ИСТОЧНИК KP.RU