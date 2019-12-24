Аналитики назвали страны, стоимость перелета в которые снизится в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-24T07:39:42+03:00

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали средние цены на перелеты, которые авиакомпании заявляют на 2020 году. Оказалось, что сильнее всего потеряют в цене билеты в Аргентину.

В 2020 году они станут почти на 42% дешевле, чем в 2019-ом.

В сторону понижения пересмотрят ценовую политику по многим направлениям: ЮАР и Исландия - 38%, Мексика – 36%, Мальта – 35%.

Почти на треть снизилась цена на перелеты в Доминиканскую Республику, а в Люксембург и Венгрию — на 32%. Аналогичные цифры зафиксированы в билетах до Марокко, Монголии, Чехии и Японии.

Эксперты предлагают запланировать отдых в одной из перечисленных стран. Например, в суетливом и шумном Буэнос-Айресе можно с комфортом переждать зиму: там температура редко опускается ниже 28 градусов со знаком плюс.

- В Доминиканской Республике отличная погода будет сохраняться до конца апреля, так что это отличное направление для того, чтобы убежать из зимы, — комментирует RT директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Для анализа были использованы данные о средней стоимости авиабилетов, оформленных до 20 декабря 2019 и 2020 годов.

Насколько оправдаются прогнозы пока не известно. В текущем году не раз озвучивались опасения, что цены на билеты будут только расти. Российские авиакомпании предупреждают, что к концу года перелеты будут обходиться пассажирам на 10% дороже, эксперты говорят о росте в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU