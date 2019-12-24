2019-12-24T10:54:37+03:00
Экономика

Вдова владельца "Уралсиб" получила 81,8% акций банка

Ранее этим пакетом владела ФАС по доверительному договору
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вопрос замены инвестора банка "Уралсиб" смогут рассмотреть только после определения наследников бывшего валдельца Владимира Когана / Фото: сайт банка "Уралсиб"Вопрос замены инвестора банка "Уралсиб" смогут рассмотреть только после определения наследников бывшего валдельца Владимира Когана / Фото: сайт банка "Уралсиб"
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Вдова бывшего владельца владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана, Людмила Коган, получила 81,809% акций компании, сообщается на сайте банка. До этого она не владела акциями кредитной организации.

В июне 2019 года умер Владимир Коган, который владел почти 82% акций. В июле на место председателя наблюдательного совета "Уралсиба" избрали его сына Евгения Когана, который управляет банком с 2016 года.

В ноябре 2015 года Владимир Коган начал санацию "Уралсиба" и получил на неё два кредита от Центробанка на шесть и десять лет, составлявшие в общей сумме 81 млрд рублей. В результата Владимир Коган получил 82% акций, а бывший владелец банка Николай Цветков сохранил миноритарную долю в 12%.

В сентябре 2019 года Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство на приобретение прав, которые позволяли управлять предпринимательской деятельностью банка. В такие права ФАС вступила благодаря договору на доверительное управление 82% акций "Уралсиба". Не сообщалось кто подал это ходатайство, которое поступило в ФАС 29 августа.

Вопрос замены инвестора "Уралсиба" смогут рассмотреть только после определения наследников Владимира Когана, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей Центробанка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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