2019-06-20T16:23:38+03:00
Происшествия

Миллиардер Владимир Коган умер после длительного лечения

Владелец "Уралсиба" умер еще вчера вечером в одной из частных клиник столицы
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Последний месяц Владимир Игоревич находился в тяжелом состоянии в одной из частных клиник на юге Москвы. Фото ТАСС/Интерпресс/Сергей ВдовинПоследний месяц Владимир Игоревич находился в тяжелом состоянии в одной из частных клиник на юге Москвы. Фото ТАСС/Интерпресс/Сергей Вдовин
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19 июня вечером на 57-ом году жизни скончался один из самых богатых людей в России, банкир Владимир Коган. О его смерти стало известно только сегодня. Об этом сообщили родственники бизнесмена.

Как стало известно КП от источника, последний месяц Владимир Игоревич находился в тяжелом состоянии в одной из частных клиник на юге Москвы.

- Месяц назад у Владимира Когана случился инсульт, и его в экстренном порядке доставили в больницу. После инсульта начались осложнения, из-за которых он почти месяц провел в частной клинике в отделении реанимации, - сообщил КП источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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