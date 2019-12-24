Во время оползня в Бразилии погибли семь человек

СЕГОДНЯ 22:08 2019-12-24T22:08:27+03:00

Оползень в Бразилии: семь человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате оползня в городе Ресифи на востоке Бразилии погибли семь человек.

Как сообщает портал Globo, сход земляного потока произошел в ночь на вторник, 24 декабря. Было разрушено несколько домов.

В экстренном порядке спасательные службы начали эвакуировать местных жителей. Изначально спасатели обнаружили пять жертв, но после восьми часов поисков нашли еще двух погибших женщин. Ранения получили три человека.

В спасательной службе сообщили, что среди жертв инцидента - младенец в возрасте двух месяцев и девятилетняя девочка.

Напомним, в конце ноября в результате оползня в итальянской области Лигурия рухнул 30-метровый участок автомобильного моста – один из двух отрезков эстакады на автостраде, соединяющей города Турин и Савона. К счастью, машин в тот момент на эстакаде не было.

ИСТОЧНИК KP.RU