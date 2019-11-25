В Италии из-за оползня рухнула часть автомобильного моста

СЕГОДНЯ 01:14 2019-11-25T01:21:00+03:00

Машин в тот момент на эстакаде не было [фото]

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В воскресенье, 24 ноября, в итальянской области Лигурия рухнул 30-метровый участок автомобильного моста – один из двух отрезков эстакады на автостраде, соединяющей города Турин и Савона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на национальную пожарную службу Италии.

Ремонтные работы на месте обрушения у подножья холма не прекратили даже с наступлением темноты. Днем там побывал глава области Джованни Тоти. По его словам, часть моста обвалилась из-за грязевого оползня. Уточняется, что в момент схода оползня машин на этом участке эстакады не было. Люди не пострадали.

Обрушение произошло на автостраде, соединяющей города Турин и СавонаФото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU