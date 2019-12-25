2019-12-25T10:55:56+03:00
Политика

Россия возобновит переговоры с США по созданию окололунной станции

Работа была приостановлена из-за разногласий между космическими агентствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия и США возобновят переговоры по проекту строительства американской окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, что наши страны подписали соглашение по проекту еще в сентябре 2017 года. Предполагалось, что Россия создаст шлюзовую камеру для выхода астронавтов в космос и займется системой жизнеобеспечения.

В "Роскосмосе" посчитали, что доля участия нашей страны слишком мала и пригрозили отказаться от проекта. NASA позднее допустила, что России поручат еще и разработку корабля для доставки экипажей на орбиту Луну. Сайт kp.ru писал, что в начале года Москва подтвердила намерение дальше вести переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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