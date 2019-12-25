Названы регионы, где мужчины работают больше всего
Названы регионы, в которых мужчины трудятся дольше, чем в других. Самый большой показатель у Томской области – в среднем 41,6 часа в неделю.
Об этом свидетельствуют данные Росстата касательно средней фактической продолжительности рабочей недели занятого населения в возрасте старше 15 лет за третий квартал 2019 года.
Больше всего работают мужчины из:
Томской области – 41,6 часа в неделю,
Ханты-Мансийского автономного округа - 40,6 часа,
Амурской области - 40,3 часа,
Владимирской области - 40,3 часа,
Калининградской области - 40,2.
Меньше всего работают мужчины из:
Чечни – 34,6 часа,
Ингушетии – 35,8 часа,
Республике Алтай – 36,3 часа.
Если говорить о средних показателя, то на каждого россиянина в третьем квартале 2019 года приходилось по 38,8 рабочих часа в неделю. Этот показатель несколько вырос с прошлого года, в 2017-м было зафиксировано 38,7.
Женщины тоже стали работать больше, в среднем каждая представительница прекрасного пола проводит на работе по 35,4 часа в неделю, пишет NEWS.ru.
Ранее эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что Россия больше не страна Иванов, лежащих на печи. Две трети россиян систематически засиживаются на работе допоздна и трудятся в выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU