Названы регионы, где мужчины работают больше всего

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-25T11:03:19+03:00

Больше всего работают мужчины в Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лидерах Томская область, а вот меньше всего трудятся в Чечне

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Названы регионы, в которых мужчины трудятся дольше, чем в других. Самый большой показатель у Томской области – в среднем 41,6 часа в неделю.

Об этом свидетельствуют данные Росстата касательно средней фактической продолжительности рабочей недели занятого населения в возрасте старше 15 лет за третий квартал 2019 года.

Больше всего работают мужчины из:

Томской области – 41,6 часа в неделю,

Ханты-Мансийского автономного округа - 40,6 часа,

Амурской области - 40,3 часа,

Владимирской области - 40,3 часа,

Калининградской области - 40,2.

Меньше всего работают мужчины из:

Чечни – 34,6 часа,

Ингушетии – 35,8 часа,

Республике Алтай – 36,3 часа.

Если говорить о средних показателя, то на каждого россиянина в третьем квартале 2019 года приходилось по 38,8 рабочих часа в неделю. Этот показатель несколько вырос с прошлого года, в 2017-м было зафиксировано 38,7.

Женщины тоже стали работать больше, в среднем каждая представительница прекрасного пола проводит на работе по 35,4 часа в неделю, пишет NEWS.ru.

Ранее эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что Россия больше не страна Иванов, лежащих на печи. Две трети россиян систематически засиживаются на работе допоздна и трудятся в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU